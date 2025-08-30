Quizy

Quiz ortograficzny na weekend.
Pytania rodem z dyktand!

Wakacje powoli dobiegają końca, a my przygotowaliśmy dla Was quiz, który może przypomnieć szkolne czasy. Sprawdźcie się!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

żępolić
rzępolić

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

pruszyć
prószyć

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

lonża
lonrza

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

obskurny
obskórny

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

juhas
juchas

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

jarmurz
jarmuż

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

kuglować
kóglować

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

mierzeja
mieżeja

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

manipół
manipuł

