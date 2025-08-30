Quiz ortograficzny na weekend.
Pytania rodem z dyktand!
Wakacje powoli dobiegają końca, a my przygotowaliśmy dla Was quiz, który może przypomnieć szkolne czasy. Sprawdźcie się!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
skuwka
skówka
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
żępolić
rzępolić
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
pruszyć
prószyć
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
lonża
lonrza
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
obskurny
obskórny
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
juhas
juchas
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
jarmurz
jarmuż
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
kuglować
kóglować
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
mierzeja
mieżeja
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
manipół
manipuł
