Szkolny quiz ortograficzny.
Sprawdź się w pierwszej „kartkówce”!

Przygotowaliśmy dla Was quiz ortograficzny na rozpoczęcie roku szkolnego. Powodzenia!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

harmider
charmider

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzubr
żubr

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

kałuża
kałurza

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

wahadło
wachadło

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

prużny
próżny

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzodkiewka
żodkiewka

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

wokuł
wokół

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

obskurny
obskórny

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

tchórz
tchurz

