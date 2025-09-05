Quizy

Quiz ortograficzny.
Szkolny test na rozpoczęcie weekendu!

Nowy quiz ortograficzny przed Wami. Wszystkie pytania mają element wspólny: h czy ch?
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiacynt
chiacynt

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

homąto
chomąto

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

handra
chandra

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

haubica
chaubica

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

hojrak
chojrak

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

heblować
cheblować

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

hybotać
chybotać

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

homik
chomik

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiena
chiena

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

hałas
chałas

Więcej quizów

Quizik.pl

Zobacz inne quizy