Quiz ortograficzny.
Szkolny test na rozpoczęcie weekendu!
Nowy quiz ortograficzny przed Wami. Wszystkie pytania mają element wspólny: h czy ch?
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
hiacynt
chiacynt
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
homąto
chomąto
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
handra
chandra
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
haubica
chaubica
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
hojrak
chojrak
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
heblować
cheblować
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
hybotać
chybotać
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
homik
chomik
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
hiena
chiena
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
hałas
chałas
