QUIZ dla bystrzaków.
Piąte pytanie to pułapka!

Jesteś mistrzem ortografii? Rozwiąż nasz quiz i przekonaj się, czy podołasz tym pytaniom.
1 / 10 Poprawny zapis to:

na co dzień
na codzień

2 / 10 Poprawny zapis to:

buża
burza

3 / 10 Poprawny zapis to:

ruża
róża

4 / 10 Poprawny zapis to:

źrudło
źródło

5 / 10 Poprawny zapis to:

odnośnie
odnośnie do

6 / 10 Poprawny zapis to:

gazo wany
gazowany

7 / 10 Poprawny zapis to:

drógi
drugi

8 / 10 Poprawny zapis to:

żagiel
rzagiel

9 / 10 Poprawny zapis to:

czerwoną
czerwonom

10 / 10 Poprawny zapis to:

Białoruś
Biało Ruś

