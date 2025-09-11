Quizy

QUIZ ortograficzny!
Sprawdź swoją wiedzę ze szkoły

Jesteś ciekaw, ile pamiętasz ze szkolnej ławki? Rozwiąż nasz quiz i przekonaj się!
Twój wynik:

1 / 10 Poprawny zapis to:

róża
ruża

2 / 10 Poprawny zapis to:

charcerz
harcerz

3 / 10 Poprawny zapis to:

książę
książe

4 / 10 Poprawny zapis to:

dżemka
drzemka

5 / 10 Poprawny zapis to:

w radió
w radiu

6 / 10 Poprawny zapis to:

co kolwiek
cokolwiek

7 / 10 Poprawny zapis to:

pszenica
przenica

8 / 10 Poprawny zapis to:

pałaż
pałasz

9 / 10 Poprawny zapis to:

gómiaki
gumiaki

10 / 10 Poprawny zapis to:

marhewka
marchewka

Więcej quizów

Quizik.pl

Zobacz inne quizy