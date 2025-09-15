Quizy

Szkolny quiz ortograficzny.
W grę wchodzi natrętny dylemat

H czy ch? To pytanie, które będzie przewijało się w czasie rozwiązywania najnowszego testu z języka polskiego. Powodzenia!
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

hałtura
chałtura

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

holistyczny
cholistyczny

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

humus
chumus

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

hirurg
chirurg

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

hojrak
chojrak

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

homąto
chomąto

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

huncwot
chuncwot

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

herlawy
cherlawy

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

himeryczny
chimeryczny

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

czyhać
czychać

Więcej quizów

Quizik.pl

Zobacz inne quizy