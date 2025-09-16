Quizy

Szkolny quiz ortograficzny.
W pytaniach miszmasz!

W najnowszym teście z języka polskiego nie ograniczamy się do sprawdzania znajomości jednej trudności ortograficznej. Sprawdźcie się!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

bażant
barzant

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

drenarz
drenaż

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

haubica
chaubica

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

ilówium
iluwium

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

kożuch
korzuch

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

łubianka
łóbianka

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

lonrza
lonża

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

manipół
manipuł

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

ohydny
ochydny

