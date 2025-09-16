Szkolny quiz ortograficzny.
W pytaniach miszmasz!
W najnowszym teście z języka polskiego nie ograniczamy się do sprawdzania znajomości jednej trudności ortograficznej. Sprawdźcie się!
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
skuwka
skówka
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
bażant
barzant
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
drenarz
drenaż
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
haubica
chaubica
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
ilówium
iluwium
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
kożuch
korzuch
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
łubianka
łóbianka
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
lonrza
lonża
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
manipół
manipuł
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
ohydny
ochydny
