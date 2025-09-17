Quizy

Quiz ortograficzny na start dnia!
Test jak szkolne dyktando

Nowy dzień i nowy quiz ortograficzny. Ciekawe, czy uda Wam się uniknąć błędu.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

małżowina
małrzowina

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

obskurny
obskórny

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

lonża
lonrza

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzyrować
żyrować

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

heroizm
cheroizm

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

herubin
cherubin

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

flażolet
flarzolet

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzępolić
żępolić

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

holewka
cholewka

