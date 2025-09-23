Quizy

Banalny QUIZ ortograficzny.
10/10 to „must have”

Te wyrazy towarzyszą ci niemal codziennie. Wiesz, jak poprawnie je zapisać? Rozwiąż nasz quiz i przekonaj się!
1 / 10 Poprawny zapis to:

gura
góra

2 / 10 Poprawny zapis to:

muszelki
mószelki

3 / 10 Poprawny zapis to:

plaża
plasza

4 / 10 Poprawny zapis to:

wakacie
wakacje

5 / 10 Poprawny zapis to:

buraki
bóraki

6 / 10 Poprawny zapis to:

pieniążki
pieniąszki

7 / 10 Poprawny zapis to:

Morze Bałtyckie
Może Bałtyckie

8 / 10 Poprawny zapis to:

marhewki
marchewki

9 / 10 Poprawny zapis to:

hulajnoga
chulajnoga

10 / 10 Poprawny zapis to:

nużka
nóżka

