Trudny QUIZ ortograficzny.
Piąte pytanie „miażdży”

Byłeś w szkole mistrzem ortografii? Przekonaj się, rozwiązując nasz quiz. Zwróć uwagę na piąte pytanie.
1 / 10 Poprawny zapis to:

przenica
pszenica

2 / 10 Poprawny zapis to:

karztany
kasztany

3 / 10 Poprawny zapis to:

na co dzień
na codzień

4 / 10 Poprawny zapis to:

rzeżucha
żerzucha

5 / 10 Poprawny zapis to:

odnośnie do
odnośnie

6 / 10 Poprawny zapis to:

gżegżółka
grzegżółka

7 / 10 Poprawny zapis to:

ruża
róża

8 / 10 Poprawny zapis to:

hulajnoga
chulajnoga

9 / 10 Poprawny zapis to:

charcerze
harcerze

10 / 10 Poprawny zapis to:

eksmąż
eks mąż

