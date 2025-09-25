Trudny QUIZ ortograficzny.
Piąte pytanie „miażdży”
Byłeś w szkole mistrzem ortografii? Przekonaj się, rozwiązując nasz quiz. Zwróć uwagę na piąte pytanie.
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Poprawny zapis to:
przenica
pszenica
2 / 10 Poprawny zapis to:
karztany
kasztany
3 / 10 Poprawny zapis to:
na co dzień
na codzień
4 / 10 Poprawny zapis to:
rzeżucha
żerzucha
5 / 10 Poprawny zapis to:
odnośnie do
odnośnie
6 / 10 Poprawny zapis to:
gżegżółka
grzegżółka
7 / 10 Poprawny zapis to:
ruża
róża
8 / 10 Poprawny zapis to:
hulajnoga
chulajnoga
9 / 10 Poprawny zapis to:
charcerze
harcerze
10 / 10 Poprawny zapis to:
eksmąż
eks mąż
