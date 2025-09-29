Quiz ortograficzny na początek tygodnia.
10/10 to konieczność!
W najnowszym quizie ortograficznym poprzeczka nie została zawieszona wysoko. Nasz test potraktujcie jak rozgrzewkę!
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzępolić
żępolić
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
pruszyć
prószyć
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
skuwka
skówka
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
hańba
chańba
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
hiena
chiena
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
włukno
włókno
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
obskurny
obskórny
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
wieżba
wierzba
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
wahadło
wachadło
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
prużny
próżny
