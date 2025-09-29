Quizy

Quiz ortograficzny na początek tygodnia.
10/10 to konieczność!

W najnowszym quizie ortograficznym poprzeczka nie została zawieszona wysoko. Nasz test potraktujcie jak rozgrzewkę!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzępolić
żępolić

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

pruszyć
prószyć

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

hańba
chańba

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiena
chiena

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

włukno
włókno

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

obskurny
obskórny

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

wieżba
wierzba

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

wahadło
wachadło

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

prużny
próżny

