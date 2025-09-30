Quiz ortograficzny na jesienną aurę.
Piąte pytanie to „eliminator”!
Nowy dzień i nowy quiz ortograficzny przed Wami. Sprawdźcie, czy uda Wam się nie popełnić błędu.
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
jarzmo
jażmo
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
lonrza
lonża
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
ohydny
ochydny
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
manipuł
manipół
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
iluwium
ilówium
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
homąto
chomąto
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
herubin
cherubin
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
bażant
barzant
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
czułno
czółno
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
haubica
chaubica
