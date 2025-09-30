Quizy
Quiz ortograficzny na jesienną aurę. Piąte pytanie to „eliminator”!

Quiz ortograficzny na jesienną aurę.
Piąte pytanie to „eliminator”!

Nowy dzień i nowy quiz ortograficzny przed Wami. Sprawdźcie, czy uda Wam się nie popełnić błędu.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

jarzmo
jażmo

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

lonrza
lonża

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

ohydny
ochydny

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

manipuł
manipół

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

iluwium
ilówium

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

homąto
chomąto

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

herubin
cherubin

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

bażant
barzant

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

czułno
czółno

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

haubica
chaubica

Więcej quizów

Quizik.pl

Zobacz inne quizy