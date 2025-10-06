Quiz ortograficzny z jednym dylematem.
H czy ch?
W najnowszym quizie ortograficznym przygotowaliśmy 10 pytań. Sprawdźcie, jak wiele zapamiętaliście z lekcji języka polskiego.
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
haft
chaft
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
ohyda
ochyda
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
hytry
chytry
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
harakter
charakter
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
helikopter
chelikopter
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
huncwot
chuncwot
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
druh
druch
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
hirurg
chirurg
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
wihura
wichura
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
mehanik
mechanik
