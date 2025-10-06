Quizy
Quiz ortograficzny z jednym dylematem.
H czy ch?

W najnowszym quizie ortograficznym przygotowaliśmy 10 pytań. Sprawdźcie, jak wiele zapamiętaliście z lekcji języka polskiego.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

haft
chaft

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

ohyda
ochyda

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

hytry
chytry

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

harakter
charakter

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

helikopter
chelikopter

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

huncwot
chuncwot

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

druh
druch

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

hirurg
chirurg

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

wihura
wichura

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

mehanik
mechanik

