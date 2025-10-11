QUIZ ortograficzny dla bystrzaków!
Zdobędziesz 10/10?
W szkole byłeś mistrzem ortografii? Przekonaj się, ile pamiętasz, rozwiązując nasz najnowszy quiz.
1 / 10 Poprawny zapis to:
ódko z kurczaka
udko z kurczaka
2 / 10 Poprawny zapis to:
karuzela
karózela
3 / 10 Poprawny zapis to:
dóch
duch
4 / 10 Poprawny zapis to:
król
krul
5 / 10 Poprawny zapis to:
druh
druch
6 / 10 Poprawny zapis to:
harmonogram
charmonogram
7 / 10 Poprawny zapis to:
hulajnoga
chulajnoga
8 / 10 Poprawny zapis to:
dłógopis
długopis
9 / 10 Poprawny zapis to:
dłógi
długi
10 / 10 Poprawny zapis to:
krafcowa
krawcowa
