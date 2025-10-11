Quizy
QUIZ ortograficzny dla bystrzaków! Zdobędziesz 10/10?

QUIZ ortograficzny dla bystrzaków!
Zdobędziesz 10/10?

W szkole byłeś mistrzem ortografii? Przekonaj się, ile pamiętasz, rozwiązując nasz najnowszy quiz.
Twój wynik:

1 / 10 Poprawny zapis to:

ódko z kurczaka
udko z kurczaka

2 / 10 Poprawny zapis to:

karuzela
karózela

3 / 10 Poprawny zapis to:

dóch
duch

4 / 10 Poprawny zapis to:

król
krul

5 / 10 Poprawny zapis to:

druh
druch

6 / 10 Poprawny zapis to:

harmonogram
charmonogram

7 / 10 Poprawny zapis to:

hulajnoga
chulajnoga

8 / 10 Poprawny zapis to:

dłógopis
długopis

9 / 10 Poprawny zapis to:

dłógi
długi

10 / 10 Poprawny zapis to:

krafcowa
krawcowa

Więcej quizów

Quizik.pl

Zobacz inne quizy