QUIZ na jesienny wieczór.
Zdobędziesz 10/10?
Lubisz sprawdzać swoją wiedzę w quizach? Odpowiedz na pytania wymyślone przez nas i przekonaj się, czy w ten jesienny wieczór zdobędziesz 10/10.
1 / 10 Poprawny zapis to:
na codzień
na co dzień
2 / 10 Poprawny zapis to:
także tak (w znaczeniu tak więc tak)
tak że tak (w znaczeniu tak więc tak)
3 / 10 Poprawny zapis to:
bóraki
buraki
4 / 10 Poprawny zapis to:
pjesek
piesek
5 / 10 Poprawny zapis to:
gruszka
grószka
6 / 10 Poprawny zapis to:
przed wiośnie
przedwiośnie
7 / 10 Poprawny zapis to:
woda gazo wana
woda gazowana
8 / 10 Poprawny zapis to:
geografja
geografia
9 / 10 Poprawny zapis to:
pószysty
puszysty
10 / 10 Poprawny zapis to:
szakszuka
krzakszuka
