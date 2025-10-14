Quizy
QUIZ na jesienny wieczór. Zdobędziesz 10/10?

QUIZ na jesienny wieczór.
Zdobędziesz 10/10?

Lubisz sprawdzać swoją wiedzę w quizach? Odpowiedz na pytania wymyślone przez nas i przekonaj się, czy w ten jesienny wieczór zdobędziesz 10/10.
1 / 10 Poprawny zapis to:

na codzień
na co dzień

2 / 10 Poprawny zapis to:

także tak (w znaczeniu tak więc tak)
tak że tak (w znaczeniu tak więc tak)

3 / 10 Poprawny zapis to:

bóraki
buraki

4 / 10 Poprawny zapis to:

pjesek
piesek

5 / 10 Poprawny zapis to:

gruszka
grószka

6 / 10 Poprawny zapis to:

przed wiośnie
przedwiośnie

7 / 10 Poprawny zapis to:

woda gazo wana
woda gazowana

8 / 10 Poprawny zapis to:

geografja
geografia

9 / 10 Poprawny zapis to:

pószysty
puszysty

10 / 10 Poprawny zapis to:

szakszuka
krzakszuka

