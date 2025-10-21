Quizy
Quiz ortograficzny naszpikowany pułapkami. „Eliminator” na starcie!

Quiz ortograficzny naszpikowany pułapkami.
„Eliminator” na starcie!

Przygotowaliśmy dla Was nowy quiz z języka polskiego. Sprawdźcie, czy uda Wam się ominąć wszystkie pułapki.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

flażolet
flarzolet

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

himeryczny
chimeryczny

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

bulwa
bólwa

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

adiutant
adiótant

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

alkież
alkierz

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

herubin
cherubin

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

obskurny
obskórny

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

żyrować
rzyrować

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

hojrak
chojrak

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

hangar
changar

