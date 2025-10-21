Quiz ortograficzny naszpikowany pułapkami.
„Eliminator” na starcie!
Przygotowaliśmy dla Was nowy quiz z języka polskiego. Sprawdźcie, czy uda Wam się ominąć wszystkie pułapki.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
flażolet
flarzolet
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
himeryczny
chimeryczny
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
bulwa
bólwa
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
adiutant
adiótant
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
alkież
alkierz
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
herubin
cherubin
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
obskurny
obskórny
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
żyrować
rzyrować
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
hojrak
chojrak
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
hangar
changar
