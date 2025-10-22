Quizy
Quiz ortograficzny na drugą część dnia. Piąte pytanie to „eliminator"

Quiz ortograficzny na drugą część dnia.
Piąte pytanie to „eliminator”

W czasie rozwiązywania dzisiejszego testu z języka polskiego pojawią się spore wątpliwości. Zawalczcie o komplet punktów.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

jałmużna
jałmurzna

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

kubatura
kóbatura

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

lonrza
lonża

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

łożysko
łorzysko

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

manipuł
manipół

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

odwilż
odwilrz

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

mżonka
mrzonka

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

mieżeja
mierzeja

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

kruszyć
krószyć

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

jarmuż
jarmurz

