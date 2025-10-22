Quiz ortograficzny na drugą część dnia.
Piąte pytanie to „eliminator”
W czasie rozwiązywania dzisiejszego testu z języka polskiego pojawią się spore wątpliwości. Zawalczcie o komplet punktów.
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
jałmużna
jałmurzna
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
kubatura
kóbatura
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
lonrza
lonża
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
łożysko
łorzysko
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
manipuł
manipół
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
odwilż
odwilrz
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
mżonka
mrzonka
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
mieżeja
mierzeja
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
kruszyć
krószyć
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
jarmuż
jarmurz
Więcej quizów
-
Quiz ortograficzny naszpikowany pułapkami. „Eliminator” na starcie!Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny jak szkolne dyktando. Zawalcz o 10/10Język polskiQuiz
-
Piątkowy quiz ortograficzny. Celujesz w 10/10?Język polskiQuiz
-
QUIZ na jesienny wieczór. Zdobędziesz 10/10?Język polskiQuiz
-
QUIZ dla mistrzów ortografii. Piąte pytanie „miażdży”Język polskiQuiz
-
QUIZ dla mistrzów ortografii. Uwaga na „byki”Język polskiQuiz
Zobacz inne quizy
-
Rozpoznasz kadry z wieczorynek z PRL-u? Nostalgia pełną parą!RozrywkaQuiz
-
PRL-owskie kadry.
Rozpoznasz jaki to serial?RozrywkaQuiz
-
Quiz z tego, co kochają Polacy.
10/20 to już osiągnięcie!RozrywkaQuiz
-
Quiz z seriali i filmów PRL!
Rozpoznaj kadry i poczuj nostalgięRozrywkaQuiz
-
Prosty QUIZ z wiedzy ogólnej. Zdobędziesz 15/15?OgólneQuiz
-
Quiz z kultowych tekstów z polskich filmów. Tylko klasyka!RozrywkaQuiz
-
QUIZ! Rozpoznaj kadry z wieczorynek.
5 zdjęcie może cię wykluczyć!RozrywkaQuiz
-
QUIZ z wieczorynek i seriali PRL!
Tylko kultowe tytułyRozrywkaQuiz
-
Trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Polegniesz już na 3. pytaniu!OgólneQuiz
-
Banalny QUIZ na niedzielę. Zdobędziesz 10/10?OgólneQuiz
-
Trudny QUIZ ortograficzny na weekend. 10/10 to wyzwanie!OgólneQuiz
-
Trudny QUIZ ortograficzny. Tylko ekspert zdobędzie 10/10OgólneQuiz