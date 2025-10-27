Quiz ortograficzny z pytaniami-pułapkami.
Zachowajcie czujność!
W najnowszym teście z języka polskiego pułapki zostały zastawione tam, gdzie większość z Was może się ich nie spodziewać. Uważajcie na sposób zadawania pytań!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
konszahty
konszachty
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
manipuł
manipół
3 / 10 Który zapis jest błędny?
odwilż
odwilrz
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
łubianka
łóbianka
5 / 10 Który zapis jest błędny?
kożuch
korzuch
6 / 10 Który zapis jest błędny?
jarmuż
jarmurz
7 / 10 Który zapis jest błędny?
iluwium
iluwióm
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
krulik
królik
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
mżawka
mrzawka
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
kruszyć
krószyć
