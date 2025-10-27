Quizy
Quiz ortograficzny z pytaniami-pułapkami. Zachowajcie czujność!

W najnowszym teście z języka polskiego pułapki zostały zastawione tam, gdzie większość z Was może się ich nie spodziewać. Uważajcie na sposób zadawania pytań!
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

konszahty
konszachty

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

manipuł
manipół

3 / 10 Który zapis jest błędny?

odwilż
odwilrz

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

łubianka
łóbianka

5 / 10 Który zapis jest błędny?

kożuch
korzuch

6 / 10 Który zapis jest błędny?

jarmuż
jarmurz

7 / 10 Który zapis jest błędny?

iluwium
iluwióm

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

krulik
królik

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

mżawka
mrzawka

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

kruszyć
krószyć

