Quiz ortograficzny ze słowami na literę „j”.
Zgarniesz 10/10?
W nowym teście z języka polskiego pytamy o poprawny zapis słów, które rozpoczynają się na literę „j”. Sprawdźcie się!
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
juhas
jóhas
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
jastrząb
jastżąb
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
jastryh
jastrych
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
jażmo
jarzmo
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
jarmuż
jarmurz
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
jątrzyć
jątżyć
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
jerzyna
jeżyna
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
jeż
jerz
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
jażębina
jarzębina
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
jaszczurka
jaszczórka
