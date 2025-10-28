Quizy
Quiz ortograficzny ze słowami na literę „j”. Zgarniesz 10/10?

Quiz ortograficzny ze słowami na literę „j”.
Zgarniesz 10/10?

W nowym teście z języka polskiego pytamy o poprawny zapis słów, które rozpoczynają się na literę „j”. Sprawdźcie się!
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

juhas
jóhas

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

jastrząb
jastżąb

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

jastryh
jastrych

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

jażmo
jarzmo

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

jarmuż
jarmurz

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

jątrzyć
jątżyć

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

jerzyna
jeżyna

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

jeż
jerz

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

jażębina
jarzębina

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

jaszczurka
jaszczórka

Więcej quizów

Quizik.pl

Zobacz inne quizy