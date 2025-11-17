Quizy
Quiz ortograficzny na start tygodnia. Jak szkolne dyktando!

Sprawdźcie się w naszym teście z języka polskiego. Jego rozwiązanie zajmie Wam nie więcej niż 60 sekund.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

harmider
charmider

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

żakiet
rzakiet

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

skówka
skuwka

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

prószyć
pruszyć

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

mrzawka
mżawka

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiena
chiena

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

mieżyć
mierzyć

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

druhna
druchna

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

wahlarz
wachlarz

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

pruszyć
prószyć

