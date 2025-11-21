Quiz ortograficzny z natrętnym dylematem.
H czy ch?
W najnowszym teście z języka polskiego przygotowaliśmy 10 pytań, w których prosimy o wskazanie poprawnych form zapisu wybranych przez nas wyrazów. Powodzenia!
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
błahostka
błachostka
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
hojrak
chojrak
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
eho
echo
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
fehtunek
fechtunek
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
glajhszaltować
glajchszaltować
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
hołubić
chołubić
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
hejnał
chejnał
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
hangar
changar
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
hrzan
chrzan
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
halabardnik
chalabardnik
