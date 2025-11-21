Quizy
Quiz ortograficzny z natrętnym dylematem. H czy ch?

Quiz ortograficzny z natrętnym dylematem.
H czy ch?

W najnowszym teście z języka polskiego przygotowaliśmy 10 pytań, w których prosimy o wskazanie poprawnych form zapisu wybranych przez nas wyrazów. Powodzenia!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

błahostka
błachostka

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

hojrak
chojrak

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

eho
echo

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

fehtunek
fechtunek

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

glajhszaltować
glajchszaltować

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

hołubić
chołubić

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

hejnał
chejnał

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

hangar
changar

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

hrzan
chrzan

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

halabardnik
chalabardnik

