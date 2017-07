Protestujący poszli pod dom Kaczyńskiego. Przywitał ich... kot prezesa

Duża grupa manifestantów, prowadzona przez młodych ludzi, udała się na Żoliborz, na ulicę Mickiewicza i otoczyła działkę z domem Jarosława Kaczyńskiego. Tłum ze świeczkami skanduje: „Stawiaj opór, walcz, protestuj!”, „Konstytucja” i „Precz z komuną!” W ten sposób daje wyraz niezadowoleniu z forsowanych przez Prawo i Sprawiedliwość zmian w ustroju sądów. Przyjęte w ciągu tygodnia ustawy o KRS, o sądach powszechnych i o Sądzie Najwyższym oddają faktyczną kontrolę nad polskim wymiarem sprawiedliwości w ręce ministra sprawiedliwości i polityków, zrywając tym samym z utrwaloną w Europie Zachodniej zasadą trójpodziału władzy.

Pomimo gęstego tłumu otaczającego dom Jarosława Kaczyńskiego, polityk nie zdecydował się wyjść do protestujących. Zamiast niego w oknie mieszkania pojawił się za to jego kot. Po kilkudziesięciu minutach protestu, manifestanci udali się w dalszy marsz pod Sąd Najwyższy. Podobnie jak w dniach poprzednich, wielkie demonstracje odbywają się we wszystkich dużych miastach kraju. Mniejsze manifestacje zbierają się także pod sądami rejonowymi. Protestujący domagają się od prezydenta Andrzeja Dudy potrójnego weta dla ustaw przyjętych przez parlament.