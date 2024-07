Papież przerwał urlop. Odbył nieplanowane spotkanie

Do niezapowiadanej wcześniej wizyty doszło we wtorek po południu. Papież przyjął gości w Domu św. Marty. Rozmawiał z Senegalczykiem Ibrahimem Lo oraz Gambijczykiem Ebrimem Kuyatehą. Są oni autorami książek opisujących podróż do Europy. Dotarli do niej, poruszając się tzw. szlakiem libijskim.

Na spotkaniu obecni byli również towarzyszyli przedstawiciele organizacji pozarządowej Mediterranea Saving Humans. Pomaga ona migrantom przybywającym do Europy przez Morze Śródziemne.

Spotkanie papieża Franciszka z migrantami. „Zachęcił, by szli naprzód”

– Podziękował im za to, co robią Zachęcił, by szli naprzód – tak spotkanie relacjonował ksiądz Mattia Ferrari. Jego zdaniem „we wspólnocie, w której żyje się z ubogimi i migrantami faktycznie doświadcza się zbawienia”.

Co ciekawe, aby spotkać się z wyżej wymienionymi gośćmi, papież przerwał zapowiadany wcześniej wypoczynek. Powód? Był zainteresowany wysłuchaniem ich historii.

Urlop papieża. „To norma i nic nadzwyczajnego”

Nawet papież potrzebuje raz na jakiś czas naładować baterie, by z nową energią powrócić do wykonywania obowiązków. Co warto podkreślić, ojciec święty ma 87 lat (w grudniu obchodził będzie swoje 88. urodziny).

Kiedy można spodziewać się jego powrotu? „Audiencje generalne zostaną wznowione w środę 7 sierpnia” – informuje portal eKAI, powołując się na oświadczenie Prefektury Domu Papieskiego.

W lipcu papież będzie brał udział jedynie w niedzielnych modlitwach (chodzi o odmawiany w południe Anioł Pański, czyli rozważanie zwiastowania Maryi przez anioła Gabriela) na placu Świętego Piotra – czytamy na Vatican News.

Lipcowa przerwa to w Stolicy Apostolskiej norma i nic nadzwyczajnego – podkreśla oficjalny portal informacyjny Watykanu.

