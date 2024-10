Niebieskowłosa maskotka Watykanu. To pomysł na dotarcie do młodych

Niebieskowłosą Luce zaprezentowano światu w poniedziałek 28 października. Jej imię to po włosku „światło”, a w wyglądzie znajdziemy wyraźną inspirację postaciami z japońskiego anime. Twórcy maskotki nie kryją zresztą, że ma im ona posłużyć do lepszego kontaktu z młodszymi.

Watykan. Maskotka Luce dotrze do dzieci?

Odpowiedzialny za organizację jubileuszu arcybiskup Rino Fisichiella opisał Luce jako część watykańskiego planu angażowania poprzez popkulturę, „tak bardzo uwielbianą przez młodych ludzi”.

Maskotka zaliczy oficjalny debiut w tym tygodniu. Pojawi się na festiwalu komiksów i gier w Lukce. Watykańska dykasteria ds. ewangelizacji będzie miała swoje stanowisko na tej imprezie. Będzie nosiło nazwę „Luce i przyjaciele”.

Watykan przed Jubileuszem 2025

To pierwszy taki przypadek, by Watykan uczestniczył w konwencie komiksowym. Abp Fisichella ma nadzieję, że udział w tym wydarzeniu „pozwoli przemówić do młodszych pokoleń na temat nadziei, która jest bardziej niż kiedykolwiek w centrum ewangelicznego przesłania.

Trzeba przyznać, że jak dotąd Luce budzi emocje głównie u starszych odbiorców. Internauci zwracają uwagę na jej niebieskie włosy, żółty płaszcz i ubłocone buty. Zauważyli też ogromne oczy w stylu anime, w których zawarto wór muszli pielgrzymiej.

3 listopada w trakcie festiwalu „Lucca Comics and Games” będzie można zaobserwować Luce w watykańskim pawilonie. Maskotka pojawi się też w przyszłym roku na Osaka Expo.

Czytaj też:

Kościół chce zagarnąć wielomilionowy majątek stowarzyszenia. Sprawa trafi do papieża FranciszkaCzytaj też:

Papież Franciszek tnie pensje kardynałów. O jakich kwotach mowa?