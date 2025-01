Franciszek apelował do Polaków, cytując Jana Pawła II. „Chrońcie życie od poczęcia”

W środę 8 stycznia odbyła się audiencja ogólna papieża. Głównym tematem nauczania Franciszka były dzieci. – Dzieci zajmują szczególne miejsce w Sercu Boga i każdy, kto krzywdzi dziecko, będzie musiał przed Nim odpowiedzieć – mówił papież.

Papież Franciszek do Polaków: Jan Paweł II nawoływał do budowania cywilizacji życia

W trakcie nauczania papież wspominał o problemach, z którymi borykają się dzieci na świecie. Mówił o zagrożeniu przemocą, głodem, czy przymuszaniu do pracy.

– Chrześcijanie nigdy nie mogą pozwolić, żeby dzieci były lekceważone lub źle traktowane, aby były pozbawiane swoich praw, aby nie były kochane i nie były chronione. Mają obowiązek gorliwie zapobiegać i stanowczo potępiać przemoc i nadużycia wobec dzieci – mówił papież. – Ten, kto sam uznaje się za dziecko Boże, nie może pozostać obojętny, nie może godzić się na to, by najmłodsi byli okradani z dzieciństwa, byli ofiarami wyzysku i marginalizacji – dodał.

Franciszek pozdrowił też pielgrzymów z Polski i zaapelował ws. dzieci, cytując polskiego papieża.

– Św. Jan Paweł II nawoływał do budowania cywilizacji miłości i życia. Podejmujcie nadal to wezwanie Kościoła jako priorytetowe zadanie. Chrońcie życie z miłością, na każdym etapie jego rozwoju: od poczęcia do naturalnej śmierci. Pozwólcie dzieciom wzrastać w mądrości i w łasce. Z serca Wam błogosławię – mówił.

Franciszek z mocnym apelem na nowy rok. Tu też cytował Jana Pawła II

To nie pierwszy raz w nowym roku, kiedy papież Franciszek poruszył temat ochrony życia. Już podczas homilii 1 stycznia papież wzywał do „zdecydowanego zaangażowania” w ochronę i poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Ojciec Święty modlił się o to, żeby wszyscy nauczyli się dbać o „każde dziecko zrodzone z kobiety” i chronić cenny dar życia – „życia w łonie matki, życia dzieci, życia cierpiących, ubogich, starszych, samotnych i umierających”. – Proszę o zdecydowane zaangażowanie na rzecz poszanowania godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, aby wszyscy mogli pielęgnować swoje życie i z nadzieją patrzeć w przyszłość – podkreślił papież.

Również wtedy cytował Jana Pawła II, chociaż tym razem cytat dotyczył apelu papieża Polaka z 2000 roku, żeby „przemyśleć sprawę redukcji, jeśli nie całkowitej likwidacji zadłużenia międzynarodowego, które ciąży na losach wielu narodów”. Franciszek stwierdził, że „dług zagraniczny stał się narzędziem kontroli, za pomocą którego niektóre rządy i oraz prywatne instytucje finansowe bez skrupułów wykorzystują uboższe kraje, aby zaspokoić swoje potrzeby”. W homilii przypomniano, że „taką niesprawiedliwość Jan Paweł II nazywał strukturami grzechu”.

