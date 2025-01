Niezwykła audiencja u papieża Franciszka. Sztuczne słonie i cyrkowe akrobacje

W środę 8 stycznia odbyła się audiencja generalna papieża Franciszka w Watykanie. Tradycyjnie pierwszą w nowym roku audiencję uświetniły występy artystów cyrkowych. Przed papieżem wystąpili akrobaci z trupy CircAfrica. Część z nich była przebrana za słonie.

Papież Franciszek podziwiał występy cyrkowców. Niezwykła audiencja w Watykanie

Nietypowym elementem audiencji generalnej stał się występ afrykańskich artystów cyrkowych. W pewnym momencie wokół papieża zaroiło się od poprzebieranych artystów w różne tradycyjne stroje, w tym nawiązujące do dzikich zwierząt. Na podwyższeniu pojawiły się także dwa niezwykłe słonie – duży słoń i słoniątko. Oczywiście nie były to prawdziwe zwierzęta a poprzebierani cyrkowi aktorzy.

Artyści rozpoczęli cyrkowe występy w rytm tradycyjnej afrykańskiej muzyki. Nie brakowało skomplikowanych gimnastycznych akrobacji. Papież przypatrywał się występom z zaciekaniem, a w pewnym momencie pogłaskał sztuczne słonie. Na koniec artyści przemaszerowali wokół papieża z flagami różnych państw.

Występ cyrkowców rozpoczyna się około 41 minuty na poniższym nagraniu.

– Dziękuję tak wielu kobietom i mężczyznom. Cyrk sprawia, że śmiejemy się jak dzieci. Artyści cyrkowi mają tu również tę misję: rozśmieszać ludzi – mówił papież po występie.

Papież zwrócił się do Polaków ws. dzieci. Cytował Jana Pawła II

Samo nauczanie na środowej audiencji generalnej w Watykanie było poświęcone dzieciom. Papież mówił o zagrożeniu przemocą, głodem, czy przymuszaniu dzieci do pracy. – Ten, kto sam uznaje się za dziecko Boże, nie może pozostać obojętny, nie może godzić się na to, by najmłodsi byli okradani z dzieciństwa, byli ofiarami wyzysku i marginalizacji – mówił Franciszek.

Głowa Kościoła zwróciła się również bezpośrednio do Polaków, cytując Jana Pawła II i jego nauczanie. – Chrońcie życie z miłością, na każdym etapie jego rozwoju: od poczęcia do naturalnej śmierci. Pozwólcie dzieciom wzrastać w mądrości i w łasce – mówił Franciszek do polskich pielgrzymów.

