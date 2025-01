Papież Franciszek sam udzielił tego sakramentu dzieciom. Wcześniej zwrócił się do Polaków

Niedziela Chrztu Pańskiego to jedno z ważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym. Tego dnia wierni wspominają chrzest Jezusa w Jordanie. To jedno z trzech wydarzeń, obok wizyty mędrców u Jezusa w Betlejem (Trzech Króli) oraz cudu w Kanie Galilejskiej, które stały się świętami Objawienia Pańskiego.

Niedziela Chrztu Pańskiego w Watykanie. Papież ochrzcił dzieci

Dlatego w niedzielę 12 stycznia w Watykanie odbyła się szczególna uroczystość – w Kaplicy Sykstyńskiej papież Franciszek ochrzcił 21 dzieci pracowników Stolicy Apostolskiej. – Dziś każdy z was, rodzice, i sam Kościół ofiarowuje największy, najwspanialszy dar: dar wiary dzieciom – mówił Franciszek podczas uroczystości. – Prośmy Pana, aby wzrastały w wierze, w prawdziwym człowieczeństwie, w radości rodziny – modlił się.

Papież apelował do rodziców nowoochrzczonych dzieci. – Podczas chrztu rodzice i chrzestni zobowiązują się do wspierania tych dzieci na drodze chrześcijańskiego życia. Zacznijcie to robić już teraz prostymi gestami: przeżegnaniem się, złożonymi rękoma, pacierzem, którego również i wy nauczyliście się w dzieciństwie od waszych rodziców. Zauważmy, że w Ewangelii Ojciec przemawia do Jezusa właśnie podczas modlitwy. Nie pozbawiajcie ich tych gestów, będą im towarzyszyć przez całe życie. Uczcie ich tego od najmłodszych lat, spontanicznie i z radością, aby wiedziały, że modlitwa jest czymś pięknym i radosnym – dodał.

Tego samego dnia w swoim przemówieniu przed modlitwą Anioł Pański Franciszek nauczał, że chrześcijanie powinni znać i obchodzić datę swojego chrztu jako „nowe urodziny”, które upamiętniają ich „narodziny w Duchu Bożym”. – To jest bardzo ważne! Pomyślcie: w którym dniu zostałem ochrzczony? Jeśli nie pamiętamy, to po powrocie do domu zapytajmy naszych rodziców i chrzestnych o datę naszego chrztu – wezwał.

Po modlitwie z pielgrzymami z okna Pałacu Apostolskiego Franciszek poprosił o modlitwy za potrzebujących, w tym mieszkańców hrabstwa Los Angeles w Kalifornii dotkniętych pożarami oraz „o pokój na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie i na całym świecie”. dodał.

Papież zwrócił się do polskich pielgrzymów. Nauczał o Roku Świętym

Także w sobotę 11 stycznia papież miał sporo zajęć. Tego dnia obyła się audiencja jubileuszowa towarzysząca obchodom Roku Świętego 2025 odbywającego sie pod hasłem Pielgrzym Nadziei. Te audiencje stanowią w tym roku dodatkową okazję dla pielgrzymów nadziei, by móc spotkać się z Ojcem Świętym.

W trakcie audiencji papież pozdrowił także pielgrzymów z Polski. – Rok Święty jest okazją, by zmienić życie, przewartościować swoje myślenie, zacząć na nowo, ucząc się od Jezusa i pokładając nadzieję w Bogu. Taki jest też sens jubileuszowych pielgrzymek. Zachęcam was do obfitego korzystania z łaski Roku Świętego – powiedział, błogosławiąc zebranych na audiencji Polaków.

