Ważne spotkanie w Watykanie. Papież nazwał aborcję „ludobójczą praktyką”

W poniedziałek 3 lutego w Watykanie miały miejsce obrady Międzynarodowego Szczytu Praw Dziecka z udziałem 50 liderów politycznych i społecznych z całego świata, w tym m. in. królowej Jordanii Ranii, byłego wiceprezydenta USA Ala Gore'a, ocalonych z Holokaustu: włoskiej senator Liliany Segre i pisarki Edith Bruck, szejkini Moza bint Nasser z Kataru – żony szejka Hamada bin Khalifa Al Thaniego, uczonego islamskiego z Egiptu – imama Ahmeda el-Tajeba, rabina Davida Rosena, byłego premiera Włoch Mario Draghiegp, przewodniczącego MKOl Thomasa Bacha, prezesa FIFA Gianniego Infantino, czy szefa Interpolu Ahmeda Nassera Al-Raisiego. Podkreślano, że celem pierwszego takiego spotkania jest to, by „przywrócić uśmiech najmłodszym”.

Międzynarodowy Szczyt Praw Dziecka w Watykanie

Franciszek zwracał uwagę na to, że na wyzysk i cierpienia najmłodszych i zaapelował o zjednoczenie sił przeciw „negowaniu dzieciństwa” milionów dzieci, cierpiących przez wojny, nierówności społeczne i niezdrowe ambicje dorosłych. Jednocześnie stanowczo potępił zabijanie dzieci w konfliktach zbrojnych, co określił mianem „składania ich w ofierze bożkom władzy i nacjonalistycznych ideologii”. Mówił też o najmłodszych zmuszanych do walki pod wpływem narkotyków oraz o rosnącym problemie przemocy gangów i podkreślił, że „zabijanie najmłodszych oznacza negowanie przyszłości”.

Papież mówił też o „skrajnym indywidualizmie krajów rozwiniętych”, który szkodzi najmłodszym, którzy bywają maltretowani, a nawet zabijani przez tych, którzy powinni się o nich troszczyć.

Papież odnosił się również do dzieci, które cierpią w ramach migracji. Wskazywał na tych, którzy giną w drodze przez morza, pustynie i inne niebezpieczne trasy w poszukiwaniu lepszego życia. Wspomniał też o 150 milionach dzieci nieposiadających dokumentów tożsamości, przez co często nie mają one dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej, łatwo padając ofiarami handlu ludźmi.

Papież Franciszek stanowczo o aborcji

Jednocześnie papież zachęcał do stanowczego sprzeciwu wobec „kultury zysku i odrzucenia, w której wszystko można kupić i sprzedać bez szacunku i troski o życie, zwłaszcza o to małe i bezbronne”. Nie pierwszy raz jednoznacznie potępił aborcję, nazywając ją „ludobójczą praktyką”, promowaną w imię logiki odrzucenia i „wszechmocy” człowieka. Wskazywał, że aborcja pozbawia nadziei całe społeczeństwo.

Na zakończenie watykańskiego Międzynarodowego Szczytu Praw Dziecka, papież Franciszek poinformował, że planuje przygotowanie adhortacji poświęconej dzieciom. Dokument zawierający papieskie nauczanie ma skierować uwagę Kościoła i świata w stronę najmłodszych.

– Dzięki wam pomieszczenia Pałacu Apostolskiego stały się dziś „obserwatorium” otwartym na rzeczywistość dzieciństwa na całym świecie. Dzieciństwa, które niestety często jest poranione, wykorzystane, zanegowane – mówił Papież na zakończenie spotkania.

