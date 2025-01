Papież Franciszek z ważnym przesłaniem do Polaków: „Nie zapominajmy”

Papież Franciszek podkreślił, że „potworności eksterminacji milionów Żydów i wyznawców innych religii w tamtych latach nie można zapomnieć ani jej zaprzeczyć”. Wezwał do refleksji nad cierpieniem ofiar oraz do nieustannego dążenia do pokoju i obrony godności ludzkiego życia.

Wspomnienie o ofiarach Holokaustu

W swoim przesłaniu papież przypomniał o ofiarach Holokaustu, w tym o wielu chrześcijańskich męczennikach, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Zachęcił do pielęgnowania pamięci o tych, którzy oddali życie w obronie wiary i człowieczeństwa.

Wezwanie do pokoju na świecie

Franciszek zwrócił również uwagę na współczesne konflikty, apelując o przerwanie walk w Demokratycznej Republice Konga oraz o modlitwę o pokój w Ukrainie i innych miejscach dotkniętych wojną. Podkreślił potrzebę zaangażowania społeczności międzynarodowej w poszukiwanie pokojowych rozwiązań konfliktów.

Obchody 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau

27 stycznia 2025 roku obchodzono 80. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele wielu państw, w tym prezydent Andrzej Duda oraz król Karol III. Podczas ceremonii oddano hołd ofiarom obozu, podkreślając znaczenie pamięci o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej.

Znaczenie edukacji i pamięci

Papież Franciszek zaznaczył, że pamięć o tragediach wojennych powinna być przestrogą dla przyszłych pokoleń. Wezwał do edukacji młodzieży w duchu braterstwa, przebaczenia i pokoju, aby zapobiec powtórzeniu się podobnych zbrodni w przyszłości.

Słowa papieża oraz obchody rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau przypominają o konieczności pielęgnowania pamięci historycznej i dążenia do pokoju na świecie. Tylko poprzez refleksję nad przeszłością możemy budować lepszą przyszłość, wolną od nienawiści i przemocy.

