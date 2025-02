Proboszcz podsumował kolędę. Podał kwotę z kopert i liczbę związków partnerskich

W polskich parafiach kończy się czas wizyt duszpasterskich. Niektórzy proboszczowie stawiają na pełną otwartość i przejrzystość, a podsumowanie kolędy przedstawiają publicznie.

Podsumowanie kolędy w Nasielsku

Przykładem takiego duszpasterza jest ks. Sławomir Wiśniewski, proboszcz parafii św. Katarzyny w Nasielsku w województwie mazowieckim. Duchowny w mediach społecznościowych podsumował czas tegorocznych wizyt duszpasterskich. We wpisie możemy znaleźć bardzo dokładne dane statystyczne na temat parafii i zakończonej 27 stycznia kolędy.

„Przyjęło nas 745 rodzin (o 35 więcej niż przed rokiem) tj. 86.62 proc. wszystkich rodzin w parafii. 115 domów i mieszkań pozostało zamknięte przed księdzem. Przez cały czas ogłaszaliśmy gotowość do odwiedzin każdej rodziny poza wyznaczonym porządkiem. Na naszą prośbą odpowiedziało tylko kilka rodzin” – wskazuje proboszcz.

Proboszcz wykreślił parafian z ksiąg

Duchowny wskazuje też, że ze względu na przepisy RODO, parafia nie może przechowywać danych parafian, którzy nie przyjmą kolędy 3 razy z rzędu. „Zostały usunięte z kartoteki parafialnej. Praktycznie są to rodziny, które ani razu nas nie przyjęły przez ostatnie 6 lat. Są także i takie, których nie mamy w kartotece, ponieważ nie przyjmowały kapłana także za posługi ks. kanonika Jana. Liczba takich rodzin, po tegorocznej kolędzie wzrosła do 79. tj. ok. 200 osób mieszkających na terenie, ale nie przyznających się do członków naszej parafii” – wskazał ks. Wiśniewski.

Warto tu podkreślić, że zgodnie z przepisami RODO, Kościół może przetwarzać dane osobowe także swoich byłych członków, w tym przede wszystkim wpisy o chrzcie, bierzmowaniu i ślubie, a wszystkie kwestie w tym zakresie regulują wewnętrzne przepisy kościelne i Kościelny Inspektor Ochrony Danych, co kilkukrotnie potwierdził NSA.

„Na terenie parafii mieszka 2466 osób deklarujących swą przynależność do wiary katolickiej. Mieszka także 11 rodzin Świadków Jehowy, 1 osoba deklarująca się jako niewierząca i formalnie wystąpiła z Kościoła oraz kilka osób wyznania prawosławnego. Jest też kilka rodzin ukraińskich wyznających religię prawosławną” – podsumował.

„48 związków partnerskich bez żadnej formalizacji”

Proboszcz przedstawił też statystyki istniejących w parafii związków. Nie podał liczby małżeństw kościelnych, ale wskazał, że w gronie parafian są 24 związki cywilne.

„Większość to są tzw. „drugie związki:, ale są również bez przeszkód do zawarcia małżeństwa sakramentalnego” – zdradził. „Jest również, i to jest bardzo smutne, 48 związków partnerskich bez żadnej formalizacji – wobec Kościoła i wobec państwa. To o 7 więcej niż przed rokiem” – dodał.

Ksiądz proboszcz podziękował i przedstawił też rozliczenie ofiar z kopert. „W tym roku złożyliście 53540 zł na potrzeby parafii. Zgodnie ze statutem diecezjalnym, 10 proc. zostało przekazane na Diecezjalny Fundusz Budowlany, wspierający budowy nowych kościołów oraz bardzo poważne remonty, zwłaszcza w małych parafiach (do 1000 wiernych), zbyt małych, by móc je podjąć” – wskazuje kapłan. „To wyraz troski o potrzeby wspólnoty Kościoła zawartej w 5. Przykazaniu Kościelnym” – podkreśla. Przypomnijmy, że piąte przykazanie kościelne nakazuje „troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła”. „To dzięki Wam i Waszym ofiarom udaje się troszczyć o normalne funkcjonowanie parafialnych obiektów. Dzięki tym ofiarom możemy również wspierać innych, m. in. misje, Caritas, Seminarium, budujące się kościoły, naszą diecezję”.

Proboszcz z Nasielska krytykuje ministrę edukacji

Przy okazji proboszcz parafii św. Katarzyny zabrał też stanowisko ws. ogólnopolskiego sporu o lekcje religii w szkołach.

„Z dużym niepokojem patrzymy na młodzież rezygnującą z katechezy. Dopóki są niepełnoletni, decyzję podejmują rodzice, i to oni »wypisują« swoje dzieci z lekcji religii. Jak tłumaczą – nie chcą ich zmuszać. Trzeba rozmawiać, trzeba tłumaczyć, a gdy chodzi o uczęszczanie na mszę św. niedzielną i przystępowanie do sakramentów, potrzebny jest przykład rodziców” – wskazuje proboszcz. „Obawiamy się, że decyzje pani »ministry« oświaty niestety jeszcze bardziej przyczynią się do odejść z katechezy” – dodaje.

Na koniec ksiądz proboszcz serdecznie podziękował parafianom „za wszelką życzliwość i sympatię, za otwarte serca i drzwi [...] za każdą szklankę wody, herbaty czy kawy, za poczęstunek: obiad czy kolację”. „Jako wasi duszpasterze, obiecujemy nieustanną modlitwę w Waszej intencji, w intencji waszych rodzin, waszych spraw. Jednocześnie pokornie prosimy i Was o modlitwę w naszej intencji, o to byśmy nigdy nie ustawali w gorliwości w Służbie Bożej dla dobra naszych parafian” – zakończył komunikat.

