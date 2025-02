Środa Popielcowa 2025. Czy katolicy muszą uczestniczyć we mszy świętej?

Środa Popielcowa to dzień, który rozpoczyna w Kościele katolickim okres Wielkiego Postu. W tym roku wypadnie 5 marca, a w czasie odprawianych mszy świętych księża będą posypywać popiołem głowy wiernych, co stanowi symbol rozpoczętego czasu pokuty.

– Wielkie bogactwa, ogromna wiedza, władza – to wszystko z momentem śmierci kiedyś się skończy. Zostanie tylko nasza dusza nieśmiertelna i przebywanie w wiecznej szczęśliwości z Chrystusem. Stąd też słowa, które usłyszymy przy posypaniu głów popiołem: prochem jesteś i w proch się obrócisz – powiedział ks. Leszek Gęsiak, którego cytuje portal dzieje.pl.

Środa Popielcowa 2025. Czy trzeba iść do Kościoła? Na czym polega post ścisły?

Jak podkreślił rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, Wielki Post to czas przygotowania do Świąt Wielkanocnych, czyli pamiątki Zmartwychwstania Pańskiego. – Kościół podpowiada, by w tym czasie zwolnić trochę tempo, zatrzymać się i zastanowić, czy nasza droga codziennego życia, zaangażowania, pracy, nauki jest w istocie zgodna z wolą Pana Boga, czy rzeczywiście idziemy drogą zmierzającą do zbawienia, czy też drogą samozadowolenia i zaspokojenia własnych pragnień – powiedział ks. Leszek Gęsiak.

W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych dotyczy wiernych, którzy ukończyli 14 lat, a post ścisły (zgodnie z którym można spożyć trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden do syta) wszystkich w przedziale wiekowym od 18 do 60 lat.

Środa Popielcowa nie jest świętem nakazanym i w związku z tym nie ma obowiązku uczestniczenia tego dnia we mszy świętej. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski zaznaczył, że chociaż faktycznie nie ma takiego obowiązku, to „dobrze jest zacząć czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu od mszy świętej i obrzędu posypania głów popiołem na znak pokuty”.

