W Rzymie upamiętnią 20. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Obchody ruszą już w niedzielę

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godz. 21.37. Za nieco ponad dwa tygodnie minie 20 lat od tej daty. W związku z tym w Rzymie oraz w Watykanie odbędą się liczne wydarzenia ku pamięci polskiego papieża.

Pierwsze z zaplanowanych wydarzeń odbędzie się już w tę niedzielę, 16 marca, o godz. 18 w kościele przy Via delle Botteghe Oscure 15 w Rzymie. Będzie to msza święta w imieniu Polski oraz koncert „Passues et Resurrexi” krakowskiego zespołu wokalnego OCTAVA Ensemble, który wykona utwory z repertuaru Pieśni Pasyjnych. Wydarzenie jest w pełni darmowe i współorganizuje je Instytut Dialogu Międzykulturowego w Krakowie.

Rzym i Watykan. Seria wydarzeń z okazji 20. rocznicy śmierci Jana Pawła II

Kolejne wydarzenie odbędzie się w poniedziałek, 31 marca, o godz. 19.15, w kościele św. Stanisława B.M. w Rzymie. To tam gościć będzie zespół wokalny filharmoników krakowskich, który wykona muzyczne misterium pasyjne pt. „Plankty Polskie i dawne pieśni pasyjne”. Tutaj także obowiązuje darmowy wstęp.

Następnego dnia, 1 kwietnia, o godz. 20.30 w Bazylice Santa Maria Maggiore zorganizowany zostanie koncert „Credo”. Odpowiedzialne za niego będą m.in. Kościół i Hospicjum św. Stanisława B.M. w Rzymie oraz Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej. Poza upamiętnieniem 20. rocznicy śmierci Jana Pawła II podczas wydarzenia upamiętniona zostanie 5. rocznica śmierci kompozytora Krzysztofa Pendereckiego. Na wydarzenie obowiązują zapisy.

W samą 20. rocznicę śmierci Jana Pawła II, 2 kwietnia o godz. 15, w Bazylice św. Piotra w Watykanie odbędzie się uroczysta msza święta. Poprowadzi ją kard. Pietro Parolin, Sekretarz Stanu. Tego samego dnia o godz. 21 na Placu Świętego Piotra odbędzie się polsko-włoskie czuwanie modlitewne.

Ostatnie z wydarzeń zaplanowane zostało na 3 kwietnia. Tego dnia o godz. 19.30 w Auli św. Jana Pawła II przy Via delle Botteghe Oscure 15 odbędzie się wieczór religijno-kulturalny. Organizują je Watykańska Fundacja Jana Pawła II oraz Kościół i Hospicjum św. Stanisława B.M. w Rzymie. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Czytaj też:

Tak się czuje papież Franciszek. Wieści nadeszły wieczoremCzytaj też:

Kardynałowie toczą zakulisową grę. Tak chcą przejąć władzę w Watykanie