Niemieckie kościoły pustoszeją. Podano szokujące liczby

W czwartek 27 marca Niemiecka Konferencja Biskupów oraz 27 diecezji i archidiecezji Kościoła katolickiego w Niemczech opublikowały statystyki kościelne za rok 2024. Wynika z nich, że liczba katolików spadła poniżej 20 milionów wiernych. Jednocześnie dane o wiernych przekazał Kościół protestancki w Niemczech.

Spada liczba wiernych w Niemczech

Liczba katolików w Niemczech wynosi 19 769 237 wiernych, czyli 23,7 procent całkowitej populacji kraju. Choć tempo odchodzenia od Kościoła nieco zwolniło w porównaniu do poprzedniego roku, tendencja spadkowa nadal jest wyraźna. W porównaniu do ubiegłego roku liczba katolików zmniejszyła się o ponad 576 tys. osób.

Z kolei do Kościoła protestanckiego należało 18 milionów osób. Łącznie do jednego z dwóch Kościołów należało w 2024 roku 37,8 mln wiernych, czyli 45,2 procent ludności. W 2023 r. było 38,9 mln. Z kolei w 2014 r. odsetek wiernych wynosił 57,4 procent.

Kościół katolicki przekazał, że w niewielki sposób wzrosła liczba przyjęć lub powrotów do Kościoła. „W 2024 roku do Kościoła katolickiego wstąpiło 1 839 osób, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu do 2023 roku (1 559). Ponownie przyjęto 4 743 wiernych (2023: 4 127)” – czytamy w komunikacie niemieckiego Kościoła katolickiego. Jednocześnie poinformowano, że spadła liczba wystąpień z Kościoła, chociaż wciąz jest ona bardzo wysoka. W 2024 roku zrezygnowało z członkostwa 321 611 osób (w 2023: 402 694 osób).

Liczba katolickich chrztów w ubiegłym r. wyniosła około 116 000. Jednocześnie odnotowano 213 000 katolickich pogrzebów. Mocno spadła liczba ślubów kościelnych, która wyniosła 22 504 (2023: 27 565). „Nieco więcej dzieci niż w roku poprzednim przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej: 152 280 (2023: 151 835). W całym kraju sakrament bierzmowania przyjęło 105 041 młodych ludzi (2023: 105 942)” – czytamy.

W Kościele nastąpił ponowny niewielki wzrost uczestnictwa w nabożeństwach, chociaż nadal jest on bardzo niski. Frekwencja wyniosła 6,6 procent (2023: 6,2 procent).

Z kolei Kościół ewangelicki opuściło w 2024 r. 345 000 osób (380 000 w 2023 r.). Zmarło około 335 000 protestanckich chrześcijan, a udzielono 110 000 chrztów i odnotowano 15 000 wstąpień do kościoła.

Przewodniczący niemieckiego episkopatu: Kim jesteśmy jako Kościół?

Do sprawy odejść z Kościoła odniósł się przewodniczący Niemieckiej Konferencji Episkopatu, bp Georg Bätzing. „Stanowią one dla nas wyzwanie, by na nowo zadać sobie pytanie: kim jesteśmy jako Kościół?” – napisał na stronie internetowej diecezji w Limburgu.

Bätzing podkreślił, że Kościół nie może ignorować tych liczb i powinien podjąć konkretne kroki, by odpowiedzieć na zmieniające się oczekiwania społeczne. „Ważne jest, aby zidentyfikować przyszłe obszary, które są bliskie życiu ludzi – zwłaszcza młodych i ich rodzin” – podkreślił hierarcha.

