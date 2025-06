Papież zwrócił się do młodych. Zaczął mówić o wakacjach

Od piątku, 27 czerwca, uczniowie mogą na dwa miesiące zapomnieć o szkole i skupić się na wakacyjnym odpoczynku. Niezależnie od tego, czy zamierzają gdzieś wyjeżdżać, czy raczej skupić się na swojej bliskiej okolicy, będzie to dla nich czas inny od reszty.

Właśnie na ten czas ze specjalnym przesłaniem do młodych zwrócił się papież Leon XIV. — Rozpoczęliśmy lato, dla wielu czas wakacji i odpoczynku. Dla was drodzy młodzi niech będzie to okazja do pożytecznych doświadczeń społecznych i religijnych — mówił Ojciec Święty przemawiając do wiernych.

— Drogie dzieci, młodzi i studenci, z początkiem wakacji zapraszam was, byście nie ustawali w modlitwie, oraz byście naśladowali cechy młodego Jezusa, który wzrastał „w mądrości, latach i łasce u Boga i u ludzi”. Niech Pan błogosławi was wszystkich i zawsze chroni was od wszelkiego zła — usłyszeli wierni.

Leon XIV często zwraca się ku młodym. „Wszyscy martwimy się o dzieci i młodzież”

To kolejny raz w ostatnim czasie, kiedy Ojciec Święty odniósł się do młodzieży. Pod koniec ubiegłego tygodnia opublikowane zostało przesłanie głowy Kościoła do uczestników zorganizowanej w Rzymie konferencji poświęconej związkom sztucznej inteligencji i etyki.

— Jestem pewien, że wszyscy martwimy się o dzieci i młodzież oraz o możliwe konsekwencje wykorzystania sztucznej inteligencji dla ich rozwoju intelektualnego i neurologicznego. Naszej młodzieży trzeba pomagać, a nie utrudniać jej drogę do dojrzałości i prawdziwej odpowiedzialności — mówił w Rzymie papież Leon XIV.

Jeszcze kilka wcześniej Ojciec Święty zwrócił się do młodzieży: — Świat patrzy na was, gdy wy rozglądacie się i mówicie: potrzebujemy was, chcemy was z nami, byście jako Kościół i społeczeństwo dzielili z nami tę wspólną misję głoszenia przesłania prawdziwej nadziei i krzewienia pokoju, zgody między wszystkimi ludźmi.

