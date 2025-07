Mniejszość niemiecka krytykuje polskiego biskupa. „Absolutnie skandaliczna” sytuacja

Biskup Wiesław Mering podczas pielgrzymki Radia Maryja na Jasną Górę wygłosił 12 lipca kazanie, które jest szeroko komentowane przez polityków i publicystów. Duchowny podczas swojego przemówienia zacytował „Wojnę chocimską” Wacława Potockiego, mówiąc: „Jak świat światem, nie będzie Niemiec Polakowi bratem”.

Słowa biskupa wywołały oburzenie w przestrzeni publicznej. Ostatnio odniósł się do nich Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSK).

„Wielki smutek”

Zarząd ZNSSK opublikował „Stanowisko”, w którym komentuje wystąpienia hierarchy.

„Z wielkim smutkiem i oburzeniem przyjęliśmy słowa biskupa Wiesława Meringa” – napisano w „ Stanowisku”. Jego autorzy zwrócili uwagę, że są Niemcami od pokoleń żyjącymi na Śląsku, Mazurach i Pomorzu oraz „ludźmi kościoła u lojalnymi obywatelami Rzeczpospolitej”.

ZNSSK w piśmie dodał, że budują „mosty porozumienia pomiędzy narodami” i przywołał pamiętne orędzie biskupów z 1965 r., w którym padły słowa „przebaczmy i prosimy o przebaczenie”. Według ZNSSK przekaz wygłoszonych przez biskupa Meringa słów „budzi poczucie strachu i niepokoju”.

Słowa biskupa na Jasnej Górze. Jest pismo do Watykanu

Sytuację z udziałem biskupa Meringa nazwano „absolutnie skandaliczną”. Zdaniem ZNSSK „wysoki reprezentant kościoła (…) głosi słowa nienawiści ze względów narodowych”. Związek przypomniał również niedawny koniec „dyskryminacji dzieci mniejszości niemieckiej w polskich szkołach”.

ZNSSK zwrócił się w swoim piśmie z apelem o reakcję do polskiego Episkopatu. „Cała ta sytuacja budzi obawy wśród członków naszej wspólnoty” – napisał zarząd związku. Podkreślono, że jego członkowie są „w przeważającej większości mocno związani z Kościołem katolickim” i „bardzo oczekują” reakcji hierarchów.

„Stanowisko” ZNSSK wysłano do do Stolicy Apostolskiej, nuncjuszów w Polsce i w Niemczech i do biskupów ordynariuszy wszystkich diecezji w Polsce.

Czytaj też:

Kuria reaguje ws. zarzutów dla 60-letniego księdza. „Wniosek o wydalenie”Czytaj też:

Skandaliczne słowa biskupa na Jasnej Górze. Szef MSZ reaguje