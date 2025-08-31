Biskup ostrzega przed nowym przedmiotem. Został wprowadzony przez MEN

Od września, decyzją ministerstwa edukacji zdrowotnej, którym kieruje Barbara Nowacka, do szkół wejdzie nowy przedmiot.

Głos w sprawie zabrał przedstawiciel Kościoła katolickiego z Wielkopolski – biskup Radosław Orchowicz. Zapewnił, że ws. lekcji z EZ, która wywołuje kontrowersje w środowiskach konserwatywnych, KK „stoi przy rodzicach”. I zachęcił, by „bronili swojego prawa do wychowania dzieci w duchu Ewangelii” – cytuje słowa duchownego serwis pch24.pl.

Bp Orchowicz odwiedził w niedzielę (31 sierpnia) Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach (województwo wielkopolskie), gdzie mają miejsce uroczystości odpustowe. W ostatnim dniu wakacji zjechali się tam wierni – głównie osoby z parafii na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej.

Biskup Orchowicz zadał pytanie. Kościół niepokoi się o intencje, jakie przyświecają wprowadzeniu edukacji zdrowotnej przez MEN Nowackiej

Przemawiając do zebranych kościelny hierarcha poruszył m.in. wątek nowego roku szkolnego 2025/2026 i przedmiotu EZ, na który, już w ten poniedziałek, udadzą się pierwsi uczniowie (o ile w ich grafikach na 1 września uwzględniono lekcję). Warto przypomnieć, że zajęcia są nieobowiązkowe, można z nich zrezygnować, i to bez żadnych konsekwencji – do 25 września. Najprawdopodobniej znajdowały będą się one na początku lub na końcu harmonogramu danego dnia. MEN wprowadziło tylko jedną lekcję edukacji zdrowotnej tygodniowo – tak samo jest w przypadku religii (to także zajęcia nieobowiązkowe).

Bp Orchowicz zaznaczył, że „to rodzice, a nie system czy program, mają pierwsze i niezastąpione prawo i obowiązek wychowania swoich dzieci”. – Trzeba przypomnieć, że rodzina jest miejscem, gdzie rodzi się pokój, gdzie dzieci uczą się dobra i prawdy, uczą się odkrywać źródła i fundamenty życia. Dziś ważne jest to w kontekście edukacji i wychowania. W polskich szkołach podejmowane są nowe inicjatywy programowe m.in. wprowadzany jest przedmiot edukacja zdrowotna. Rodzice słusznie zadają pytania czy w całokształcie będzie to przestrzeń wspierająca wychowanie do odpowiedzialności i dobra, czy raczej miejsce zamętu i zagubienia wartości? – zastanawiał się duchowny.

Czytaj też:

Księża influencerzy pokłócili się w sieci. „Grzegorz próbuje ugryźć”Czytaj też:

Zawieszony poseł KO wściekły na biskupów. „Absurd, idiotyzm, głupota i kłamstwo”