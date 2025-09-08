Uroczystość kanonizacji. Papież zrobił to i zaraz przeprosił

W Watykanie odbyła się szczególna uroczystość, w której wzięły udział tysiące wiernych przybyłych z całego świata. Papież Leon XIV po raz pierwszy za swojego pontyfikatu dokonał kanonizacji.

Uroczystość kanonizacji. Papież uderzył kamerzystę

Uroczystość odbyła się w niedzielę 7 września. Dwaj nowi święci to Pier Giorgio Frassati (1901— 1925) i Carlo Acutis (1991-2006). Mężczyźni byli świeckimi zaangażowanymi religijnie, pochodzili z bogatych rodzin, a podczas swojego krótkiego życia pomagali ubogim.

Po kanonizacji papież przejeżdżał przez plac św. Piotra. To właśnie wtedy doszło do incydentu, które komentowane jest w mediach społecznościowych. Leon XIV pozdrawiał wiernych. Z tłumu w kierunku papieża rzucono prezent, który Ojciec Święty próbował złapać. Wyciągając ręce, papież uderzył towarzyszącego mu w samochodzie operatora kamery. Incydent zmieszał Leona XIV, który od razu przeprosił po włosku uderzonego mężczyznę.

Nagranie trafiło do mediów społecznościowych. Papież zwrócił się do kamerzysty słowem „scusa” – co po włosku znaczy „przepraszam”.

Dwóch nowych świętych. Obaj zmarli w młodym wieku

Pier Giorgio Frassati to urodzony i zmarły w Turynie świecki dominikanin. W swoim życiu angażował się w działalność społeczną i charytatywną, a jego pasją był alpinizm. Angażował się w pomoc osobom ubogim. Zmarł w wieku 24 lat na chorobę Heinego-Medina, którą zaraził się od ubogiego chorego. Został beatyfikowany przez Jana Pawła II w 1990 roku.

Carlo Acutis urodził się w Londynie. Kiedy miał 5 miesięcy jego rodzina wróciła do Mediolanu. Kiedy miał cztery lata, zmarł jego dziadek. Zmarły miał się rzekomo przyśnić wnuczkowi i poprosić go o modlitwę z powodu przebywania w czyśćcu. Carlo Acutis zmarł w wieku 15 lat na białaczkę – swoje życie ofiarował za papieża i Kościół.

