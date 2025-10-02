Jaki jest majątek Kościoła? Liczby wbijają w fotel

Legendarne bogactwo Watykanu od lat rozpala wyobraźnię internautów. W posiadaniu Stolicy Apostolskiej znajdują się kolekcje dzieł sztuki, tysiące nieruchomości na całym świecie, a nawet rezerwy w złocie. Finansom Watykanu przyjrzał się „Fakt”.

Miliardy w dziełach sztuki. Watykan potentatem

W Muzeach Watykańskich znajdują się bezcenne dzieła sztuka autorstwa m.in. Michała Anioła, Rafaela, Leonarda da Vinci. Szacuje się, że do Watykan kontroluje ponad 5 tys. nieruchomości na całym świecie, w tym w Londynie, Paryżu czy Genewie. „Fakt” donosi, że większość służy celom kościelnym lub mieszkalnym. Dochód z wynajmu przynosi około 20 proc. budynków. Stolica Apostolska posiada też ogromny portfel inwestycyjny szacowany na 10-15 mld dolarów. Niektóre źródła mówią nawet o ponad 70 mld dolarów.

To wciąż tylko część majątku, jaki na całym świecie zgromadził Kościół katolicki. Jego wartość szacuje się od 50 mld dolarów do 3 000 mld dolarów. W skład tej wyceny wchodzi do 80 mln hektarów ziemi.

Deficyt pomimo ogromnego majątku. Leon XIV będzie kontynuował politykę Franciszka

Pomimo gigantycznej fortuny Watykan od lat boryka się z deficytem, który w 2023 roku wyniósł 83 mln euro. Papież Leon XIV wskazał przyczyny: rosnące koszty (m.in. emerytury), spadające przychody z datków katolików.

– Nie da się wycisnąć więcej niż 15 kilo wiśni z drzewa wiśniowego – rzekł Ojciec Święty.

Rok 2025 ma być lepszy – obchodzony jest w nim Jubileusz 2025, który zdaniem Watykanu przyniesie dodatkowe wpływy z turystyki. Szacuje się, że Stolicę Apostolską odwiedzi 32 mln pielgrzymów.

Poza suchymi liczbami finanse Watykanu to również skandale. W 1982 upadł Bank Ambrosiano – strata wyniosła 250 mln dolarów. Ogromną stratę przyniosły też nieudane transakcje w nieruchomości w stolicy Anglii. Co jakiś czas w mediach pojawia się też wątek procesów przeciwko hierarchom. Dzięki działaniom poprzednika Leona XIV w 2024 roku o 36 proc. spadła liczba podejrzanych transakcji. Franciszek wdrożył procedury transparentności, scentralizował aktywa oraz powołał komisje antykorupcyjne.

Przed papieżem Leonem XIV nowe wyzwania – rosnące koszty utrzymania, spadek liczby powołań i wiernych oraz zmiany gospodarcze.

Czytaj też:

Uroczystość kanonizacji. Papież zrobił to i zaraz przeprosiłCzytaj też:

Papież Leon XIV został zapytany o twierdzenie Kremla. „Polacy są zaniepokojeni”