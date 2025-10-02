Jaki jest majątek Kościoła? Liczby wbijają w fotel
Jaki jest majątek Kościoła? Liczby wbijają w fotel

Watykan,, zdjęcie ilustracyjne
Watykan,, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / Gabriella Clare Marino
Watykan pomimo posiadania ogromnego majątku od lat notuje deficyt budżetowy. Franciszek wdrożył procedury naprawcze. Czy Leonowi XIV uda się kontynuować jego dzieło?

Legendarne bogactwo Watykanu od lat rozpala wyobraźnię internautów. W posiadaniu Stolicy Apostolskiej znajdują się kolekcje dzieł sztuki, tysiące nieruchomości na całym świecie, a nawet rezerwy w złocie. Finansom Watykanu przyjrzał się „Fakt”.

Miliardy w dziełach sztuki. Watykan potentatem

W Muzeach Watykańskich znajdują się bezcenne dzieła sztuka autorstwa m.in. Michała Anioła, Rafaela, Leonarda da Vinci. Szacuje się, że do Watykan kontroluje ponad 5 tys. nieruchomości na całym świecie, w tym w Londynie, Paryżu czy Genewie. „Fakt” donosi, że większość służy celom kościelnym lub mieszkalnym. Dochód z wynajmu przynosi około 20 proc. budynków. Stolica Apostolska posiada też ogromny portfel inwestycyjny szacowany na 10-15 mld dolarów. Niektóre źródła mówią nawet o ponad 70 mld dolarów.

To wciąż tylko część majątku, jaki na całym świecie zgromadził Kościół katolicki. Jego wartość szacuje się od 50 mld dolarów do 3 000 mld dolarów. W skład tej wyceny wchodzi do 80 mln hektarów ziemi.

Deficyt pomimo ogromnego majątku. Leon XIV będzie kontynuował politykę Franciszka

Pomimo gigantycznej fortuny Watykan od lat boryka się z deficytem, który w 2023 roku wyniósł 83 mln euro. Papież Leon XIV wskazał przyczyny: rosnące koszty (m.in. emerytury), spadające przychody z datków katolików.

– Nie da się wycisnąć więcej niż 15 kilo wiśni z drzewa wiśniowego – rzekł Ojciec Święty.

Rok 2025 ma być lepszy – obchodzony jest w nim Jubileusz 2025, który zdaniem Watykanu przyniesie dodatkowe wpływy z turystyki. Szacuje się, że Stolicę Apostolską odwiedzi 32 mln pielgrzymów.

Poza suchymi liczbami finanse Watykanu to również skandale. W 1982 upadł Bank Ambrosiano – strata wyniosła 250 mln dolarów. Ogromną stratę przyniosły też nieudane transakcje w nieruchomości w stolicy Anglii. Co jakiś czas w mediach pojawia się też wątek procesów przeciwko hierarchom. Dzięki działaniom poprzednika Leona XIV w 2024 roku o 36 proc. spadła liczba podejrzanych transakcji. Franciszek wdrożył procedury transparentności, scentralizował aktywa oraz powołał komisje antykorupcyjne.

Przed papieżem Leonem XIV nowe wyzwania – rosnące koszty utrzymania, spadek liczby powołań i wiernych oraz zmiany gospodarcze.

