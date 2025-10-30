Duchowni z ważnym apelem. Chodzi o abp. Michalika

W środę przemyska kuria wydała komunikat, w którym biskupi nawiązali do sytuacji zdrowotnej abp. Józefa Michalika.

List duchowny opublikowany został 29 października. Podpisało go kolegium biskupów. Wiernym przekazano informację o trudnej sytuacji zdrowotnej abp. Michalika, który wymagał pilnie poważnej operacji.

„Bardzo prosimy o modlitwę w Jego intencji – prosząc Boga o siłę, pokój serca i łaskę uzdrowienia” – zwrócili się przemyscy biskupi. Kolegium swoim komunikatem chciało nie tylko poprosić o wsparcie, ale również wyrazić swoją wdzięczność za wieloletnią działalność abp. Michalika i jego posługę dla polskiego Kościoła.

Józef Michalik to urodzony w 1941 r. w Zambrowie duchowny. W wieku 23 lat, w 1964 r. przyjął kapłańskie święcenie, a 22 lata później Jan Paweł II mianował go biskupem gorzowskim. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku został metropolitą przemyskim. Abp Józef Michalik po ukończeniu 75. roku życia w 2016 roku przeszedł na emeryturę.

W swoim liście biskupi proszą o modlitwę za jego zdrowie.

„Niech nasza wspólna modlitwa będzie wyrazem wdzięczności za Jego gorliwą posługę” – napisali duchowni, prosząc, aby modlitwa była znakiem jedności i braterskiej miłości.

W liście zaapelowano, aby katolicy prosili o wstawiennictwo patronów przemyskiej archidiecezji: św. Jana z Dukli, św. Józefa Sebastiana Pelczara, bł. Jana Wojciecha Balickiego oraz św. Dobrego Łotra. Wiernych poproszono o powierzanie zdrowia arcybiskupa Bożemu Miłosierdziu.

Nie przekazano szczegółowych informacji dotyczących zdrowia abp. Michalika. Biskupi przekazali jedynie, że konieczna operacja była poważna.

