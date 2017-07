Rosja nałoży sankcje na Polskę? Rada Federacji zwraca się do Putina

Rosyjscy parlamentarzyści z izby wyższej zarzucają stronie polskiej naruszanie traktatu z 22 maja 1992 roku o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy. To właśnie w związku z tym dokumentem Rada Federacji zaapelowała do prezydenta Władimira Putina o zlecenie swoim urzędnikom przygotowanie „działań o charakterze ograniczającym”. Działania te miałyby objąć sferę stosunków dwustronnych z Polską. Dotknęłyby przede wszystkim polskich parlamentarzystów, ze szczególnym naciskiem na osoby, które były inicjatorami ustawy z 1 kwietnia 2016 roku, o zakazie propagowania komunizmu. „Działania o charakterze ograniczającym” miałyby objąć także „inne osoby prawne i fizyczne”. Wniosek Rady Federacji, przed przesłaniem do prezydenta Putina, został przyjęty jednomyślnie.

Rada Federacji to izba wyższa rosyjskiego parlamentu, która w założeniu reprezentować ma części składowe Federacji Rosyjskiej. Do Rady, która składa się ze 170 członków, wybiera się po po dwóch reprezentantów z każdej większej jednostki terytorialnej Federacji Rosyjskiej. Do jej kompetencji należy m.in. zmiana kształtu granic pomiędzy terytoriami federacji, zatwierdzanie dekretów prezydenta o stanie wojennym i stanie wyjątkowym, decydowanie o użyciu rosyjskich wojsk poza granicami państwa. Rada Federacji ma także prawo inicjatywy ustawodawczej.