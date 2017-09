Pierwsza porażka Macrona. Słaby wynik partii prezydenckiej w wyborach do Senatu

Zdecydowanym zwycięzcą niedzielnych wyborów są Republikanie, którzy zdobyli 167 mandatów. Dobry wynik odnotowali również politycy Partii Socjalistycznej, którzy zdobyli 95 mandatów. Na trzecim miejscu znalazła się Unia Centrystów, która będzie miała 43 senatorów. O dobrym wyniku wyborczym z pewnością nie może mówić partia prezydenta Emmmanuela Macrona Naprzód!, która zdobyła zaledwie 23 z 348 mandatów.

To znacznie mniej niż wskazywały przedwyborcze sondaże. Senatorów czeka jeszcze wybór przewodniczącego. Biorąc pod uwagę fakt, iż Republikanie nie stracili większości, agencja Reutera przypuszcza, że może nim zostać dotychczasowy przewodniczący Gerard Larcher. Warto podkreślić, że zgodnie z obowiązującym we Francji systemem politycznym, aby móc przeprowadzić reformy konstytucyjne, potrzeba większości 3/5 w obu izbach parlamentu.

W przypadku Senatu jest to 555 głosów. Dlatego też do przeprowadzenia reform konstytucyjnych, które jeszcze w kampanii wyborczej zapowiadał Emmanuel Macron, konieczne będzie pozyskanie poparcie senatorów z partii Republikanów oraz socjalistów. Macronowi zadania nie ułatwiają ostatnie sondaże, które wskazują, że popularność i zaufani do prezydenta spada.