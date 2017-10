Premier Hiszpanii rozpisał przedterminowe wybory i rozwiązał kataloński parlament

Premier Mariano Rajoy uspokaja Hiszpanów, że organy państwa zrobią wszystko, aby kraj pozostał jednością, a praworządność w Katalonii została przywrócona. Szef rządu określił decyzję parlamentu mianem „aktu kryminalnego” . Premier Mariano Rajoy poinformował podczas wieczornej konferencji prasowej, że będzie dążył do tego, aby przejęcie władzy w Katalonii odbyło się w sposób pokojowy i z poszanowaniem zasad demokracji. Szef hiszpańskiego rządu powiedział również, że zostały podjęte już pierwsze kroki, które mają zapobiec oderwaniu się Katalonii od Hiszpanii.

Rajoy zaznaczył, że kataloński rząd został odwołany, a parlament rozwiązany. Przedterminowe wybory w regionie zostały zaplanowane na 21 grudnia. – Musimy dać głos obywatelom Katalonii. Powinni oni mieć prawo wyrażenia swojego zdania na temat przyszłości miejsca, w którym mieszkają. wszystko jednak musi się odbyć z poszanowaniem zasad demokracji i państwa prawa. Nie możemy dopuścić do takich sytuacji, jak nielegalne referendum. Nikt nie może być poza prawem – wyjaśnił premier w orędziu do narodu. Szef rządu zapowiedział także skierowanie do Trybunału Konstuytucyjnego wniosku o unieważnienie decyzji podjętej przez kataloński parlament.

Niepodległość Katalonii

Podczas posiedzenia parlamentu debatowano na temat propozycji hiszpańskiego rządu, który chce na mocy art. 155 przejąć władzę w regionie. Wniosek o przeprowadzenie głosowania w sprawie niepodległości złożyły dwie główne katalońskie partie proniepodległościowe: CUP i Junts per Si. Przeciwko takiemu rozwiązaniu zaprotestowała opozycja. W ramach protestu socjaliści oraz politycy Partii Ludowej i Ciudadanos opuścili salę obrad.Mimo bojkotu, w parlamencie przeprowadzono tajne głosowanie. Za niepodległością regionu zagłosowało 70 posłów. Przeciwko oderwaniu Katalonii od Hiszpanii było 10 deputowanych. 2 polityków wstrzymało się od głosu. Przed siedzibą katalońskiego parlamentu zgromadziły się tłumy zwolenników oderwania regionu od Hiszpanii. Tymczasem w innym głosowaniu, w senacie Hiszpanii w Madrycie, izba wyższa zaaprobowała przejęcie przez Madryt władzy w Katalonii. Senat podjął decyzję w tej sprawie stosunkiem głosów 214 do 4.

