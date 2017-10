Pomnik JPII zostanie przeniesiony do Polski? Mer miasta odpowiada premier Szydło

Patrick Le Diffon, mer miasteczka Ploermel w Bretanii we Francji, powiedział, że deklaracja premier Beaty Szydło nie jest dla niego żadnym zaskoczeniem. Samorządowiec ocenił, że stanowisko szefowej polskiego rządu to wyraz poparcia dla jego działań. – Polska tak naprawdę nie chce przejąć pomnika papieża Jana Pawła II, który znajduje się na głównym placu naszego miasta. To jedynie chęć pozostawienia go w takiej formie, w jakiej jest obecnie. Władze miasta uważają, że krzyż nie powinien być usuwany i nie popiera decyzji Rady Stanu, o czym mówiłem już wielokrotnie – podkreślił Le Diffon w rozmowie z mediami.

Beata Szydło chce przenieść pomnik

W wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej premier Beata Szydło zaproponowała oryginalne rozwiązanie dla problemu, z jakim od 2006 roku zmagają się Francuzi. Trwająca tam dyskusja nad symbolami religijnymi w przestrzeni publicznej zakończyła się orzeczeniem sądu, który nakazał usunięcie krzyża z posągu polskiego papieża. Decyzja ta oburzyła wiele osób, wśród których znaleźli się także polscy politycy. „Rząd podejmie starania, by”ocalić od ocenzurowania„ pomnik Jana Pawła II we Francji. Chcemy przenieść go do Polski” – miała powiedzieć PAP Beata Szydło. Spór dotyczy krzyża, który wieńczy łuk znajdujący się nad pomnikiem Jana Pawła II w mieście Ploermel w Bretani. Stowarzyszenie Morbihan apelowało o usunięcie krucyfiksu, który jest symbolem chrześcijaństwa i został uznany za „ostentacyjny symbol religijny”. Domagano się również przeniesienia pomnika na teren niepubliczny.

Rada Stanu, czyli najwyższy organ sądownictwa administracyjnego we Francji, podjęła decyzję o zdjęciu krzyża znajdującego się nad figurą papieża. Z oświadczenia wynika, że z uwagi na fakt, iż „krzyż to znak religijny lub godło w rozumieniu art. 28 ustawy z 9 grudnia 1905 r., jego obecność w miejscu publicznym jest sprzeczna z prawem”. Okazuje się jednak, że problem może stanowić autor pomnika, który powiedział, że jego zniszczenie nie przystoi krajowi z tak silną demokratyczną tradycją, jak Francja. Dzieło rosyjskiego rzeźbiarza pochodzącego z Gruzji – Zuraba Ceretelego – jest bowiem chronione prawnie jako własność intelektualna autora.