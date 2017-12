Niemcy będą płacić uchodźcom za powrót. Mogą liczyć nawet na 3 tysiące euro

Rodzina uchodźców, która nie otrzymała azylu na terenie Republiki Federalnej Niemiec, będzie mogła liczyć na zapomogę do 3 tysięcy euro, jeżeli zdecyduje się na powrót do swojego kraju. Pojedyncze osoby otrzymają tysiąc euro. Specjalny program pomocy ogłosiło Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i nazwało go „Twój kraj, twoja przyszłość teraz!”. Ma on ruszyć od 28 lutego 2018 roku.

Szef MSW Thomas de Maizière z partii CDU promował program w wywiadzie dla niemieckich mediów i zwrócił się bezpośrednio do uchodźców. – Jeżeli do końca lutego zdecydujecie się na dobrowolny powrót, otrzymacie zapomogę na pomoc medyczną oraz znalezienie mieszkania w waszym kraju, przez cały rok – powiedział polityk. Przekonywał także o perspektywach, jakie czekają migrantów w ich krajach. – Wesprzemy was konkretną pomocą na drodze do reintegracji – przekonywał szef resortu.

Inicjatywa „Twój kraj, twoja przyszłość teraz!” jest uzupełnieniem programu o nazwie "Pomoc na start plus", który funkcjonuje od początku tego roku. Zainteresowanie skorzystaniem z zapomogi okazało niewiele rodzin imigrantów. Od lutego 2017 roku z pomocy skorzystało około dziewięć tysięcy imigrantów. W Niemczech żyje 115 tysięcy osób, którym rząd odmówił azylu, wśród nich 80 tysięcy ma status imigrantów tolerowanych. Od stycznia do września tego roku, wobec 35 tysięcy zapadły już prawomocne decyzje nakazujące im opuszczenie kraju. Wydalono już 19,5 tysiąca osób.