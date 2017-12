Przerażające znalezisko. Tajemniczy stwór morski wyrzucony na plażę

Ciało dziwnej istoty zostało wyrzucone na plażę w stanie Queensland, na terenie Emu Park. Zwierzę wygląda jak skrzyżowanie rekina i foki. Według Justina Hilla, który odnalazł stworzenie podczas spaceru po plaży, zwierzę najprawdopodobniej należy do rodziny rekinów.

Według jego świadectwa, istota miała 1,5 metra długości. Jej głowa była mocno spłaszczona, wielkości piłki do koszykówki, w paszczy znajdowały się zęby. Tak naprawdę nie wiadomo czym jest zwierzę, którego zwłoki fale wyrzuciły na brzeg. Zdaniem znajomych, z którymi mężczyzna podzielił się odkryciem, zwierzę ma zdecydowanie więcej wspólnego z rekinem. Na jego ciele znajdowały się skrzela. Ślady wskazują na to, że tajemniczy stwór posiadał ogon, ale został on w dużej części pożarty.

– To z pewnością nie była foka – stwierdził rybak Scott Lynch w wypowiedzi dla Morning Bulletin. – Najprawdopodobniej jest to odmiana rekina szarego, występującego na rafach. Foki nie mogą mieć skrzeli – zapewnił mężczyzna.

Co skrywają głębiny morza?

Jak na razie, pozostaje tajemnicą co ocean wyrzucił na brzeg Australii. Nie jest to również pierwszy raz, gdy na plażach zostaje znalezione niecodzienne zjawisko przyrodnicze. W pobliżu Mackay, również w stanie Queensland, znaleziono na brzegu dziesiątki martwych rekinów. Na miejsce wezwani zostali przedstawiciele Departamentu Środowiska i Ochrony Zasobów Naturalnych, którzy nie zaobserwowali żadnych oznak zanieczyszczenia, które mogłoby spowodować śmierć zwierząt. Zdaniem mieszkańców, przyczyną zgonu ryb mogły być sieci, w które zaplątały się zwierzęta i zginęły.

Galeria:

Niepokojące odkrycie na plaży. Ocean od miesiąca wyrzuca martwe rekiny

W Indonezji pod koniec listopada, na brzeg wyrzucony został niezidentyfikowany morski potwór. Według naukowców, możliwe że jest to albo płetwal błękitny albo długopłetwiec oceaniczny (humbak). W Rio de Janeiro w połowie ubiegłego miesiąca zaobserwowano wyrzuconego na plażę 30-tonowego humbaka, który mierzył około 15 metrów. Portugalscy badacze wyłowili z morza niezwykle rzadki okaz rekina z rodziny płaszczaków, należący do bardzo starego gatunku.

Galeria:

Indonezja. Rozkładające się szczątki ogromnego zwierzęciaGaleria:

30-tonowy humbak na plaży IpanemaGaleria:

Niezwykle rzadkie rekiny z rodziny płaszczaków - Chlamydoselachus anguineus

Najdziwniejsze stworzenia morskie zaprezentował światu w październiku rosyjski rybak Roman Fedorstow. Wśród nich znajdują się istoty wyglądające niczym stwory z horroru. Czym jeszcze zaskoczy nas natura?

Galeria:

Natura pokazuje ciemną stronę