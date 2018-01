Premier nie chciał odpowiadać na trudne pytania. Postawił... tekturową podobiznę

Prayouth zwięźle odpowiedział na pytania przedstawicieli mediów, którzy spotkali się z nim po spotkaniu promującym nadchodzący Dzień Dziecka. Chcąc uniknąć niewygodnych pytań dotyczących polityki rządu, postawił przed mikrofonem swoją postać wyciętą z kartonu i tym samym uniemożliwił dziennikarzom poruszanie trudnych kwestii. – Jeśli chcecie zadawać pytania dotyczące polityki lub konfliktów – zapytajcie tego człowieka – powiedział Prayouth wskazując na model z kartonu.

Jak donosi The New York Times, to nie pierwszy raz, gdy premier Tajlandii, który doszedł do władzy po krwawym przewrocie w 2014 roku, w oryginalny sposób rozprawił się z dziennikarzami. W przeszłości zdarzyło mu się podczas zaimprowizowanej konferencji prasowej rzucić w operatora kamery skórką od banana.

Premier Tajlandii, który w przeszłości robił karierę wojskową, stoi na czele rządu oskarżanego o brak przejrzystości oraz represyjną postawę wobec tych, którzy krytykują panującą w kraju juntę.