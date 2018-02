Polak walczy o równouprawnienie w niemieckiej armii. „Bundeswehra będzie jeszcze bardziej wielokulturowa”

Posiadający podwójne obywatelstwo Rogaczewski przyznał, że do niemieckiej armii wstąpił, bo bez matury nie miał perspektyw na zrobienie kariery w Niemczech. Tam dzięki wyrozumiałości szybko zaskarbił sobie sympatię podwładnych, co z kolei zdobywało mu uznanie u przełożonych. Wspomina, że nie miał łatwych początków, zwłaszcza ze względu na braki językowe i dowcipy o Polakach opowiadane przez kolegów. Przełomowym momentem była dla niego wielonarodowa misja w Afganistanie, gdzie poznał żołnierzy z różnych kultur.

Federalny pełnomocnik ds. równouprawnienia, inkluzji i różnorodności w VSB

Dzięki obranej ścieżce rozwoju, pod koniec 2017 roku w stopniu kapitana Tomasz Rogaczewski został federalnym pełnomocnikiem ds. równouprawnienia, inkluzji i różnorodności w Związku Żołnierzy Bundeswery (VSB). Żaden inny oficer polskiego pochodzenia nie zaszedł w tym związku tak wysoko. Jak przekazał w wywiadzie, niemiecka armia boryka się z licznymi problemami. Jednym z nich jest brak chętnych do służby i rosnąca liczba samobójstw wśród żołnierzy.

Rogaczewski: Niemiecka armia musi szerzej otworzyć się na kobiety imigrantów

Zdaniem Polaka, przyszłość niemieckiego wojska jest nieodłącznie związana z imigrantami i kobietami, dla których zamierza otwierać struktury armii. – Niezależnie od decyzji polityków, Bundeswehra będzie jeszcze bardzie wielokulturowa – uważa. Przytacza statystyki, według których powyżej stopnia majora w Bundeswehrze około 7 proc. oficerów to imigranci, poniżej tego stopnia to nawet jedna czwarta wszystkich żołnierzy. – I właśnie oni nie mają na tym szczeblu siły przebicia; rzadziej awansują, a wiele problemów nigdy nie wychodzi na światło dzienne. Chociażby z braku zaufania do przełożonego – mówił.

