Próba zamachu podczas półmaratonu w Berlinie. Policja zatrzymała 4 osoby

Do akcji policji doszło w pobliżu Breitscheidplatz. Z ustaleń niemieckich mediów wynika że zatrzymani przez berlińską policję mężczyźni planowali przeprowadzić atak z użyciem noży. Potencjalni zamachowcy chcieli zaatakować zarówno widzów, jak i uczestników odbywającego się w stolicy Niemiec półmaratonu. Jeden z zatrzymanych miał powiązania z Anisem Amrim, który w grudniu 2016 roku dokonał zamachu na jarmark świąteczny w Berlinie. W mieszkaniu innego mężczyzny znaleziono materiały wybuchowe. Wszyscy zatrzymani już od jakiegoś czasu znajdowali się pod lupą specjalnego wydziału policji zajmującego się zwalczaniem terroryzmu. Z uwagi na dobro prowadzonego śledztwa ich tożsamość na razie nie została podana do publicznej wiadomości.

Samochód wjechał w ludzi w Muenster

Dzień wcześniej, 7 kwietnia, furgonetka wjechała w ludzi siedzących przed restauracją w Muenster w zachodnich Niemczech. W wyniku zdarzenia trzy osoby zginęły, a około 30 zostało rannych. Kierowca popełnił samobójstwo. Kilkanaście godzin po makabrycznym zdarzeniu w Muenster, policja ujawniła, że 48-letni Niemiec Jens R. planował popełnić samobójstwo. Niemieckie media informują, że mężczyzna wcześniej wysłał do swoich znajomych pożegnalną wiadomość. Śledczy do tej pory nie wykryli żadnych powiązań 48-latka z terroryzmem, ale dochodzenie prowadzone jest „we wszystkich kierunkach”. Wiadomo, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie. Nieoficjalnie wiadomo, że Jens R. już wcześniej próbował popełnić się zabić i miał powiązania z niemiecką prawicą, choć nie jest jasne, jak ścisłe były to związki. Niektóre doniesienia wskazują na to, że mężczyzna kontaktował się przez internet z przedstawicielami skrajnie prawicowych grup. Sprawca podobno był znany policji już wcześniej z drobnych przestępstw, takich jak kradzież telefonów komórkowych.