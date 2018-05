Tego nie spodziewali się nawet naukowcy. Odkryto niezwykłe gatunki stworzeń żyjących w głębinach!

Naukowcy z National University of Singapore (NUS) i Indonezyjskiego Instytutu Nauk (LIPI) przeprowadzili wyprawę przez 14 dni od marca do początku kwietnia. Obszar obejmował długi odcinek Oceanu Indyjskiego od południowego wybrzeża Jawy, a także Cieśninę Sunda, która oddziela wyspę od Sumatry. – To część Oceanu Indyjskiego, która nigdy nie była sprawdzana pod kątem żyjących tam zwierząt głębinowych, więc naprawdę nie wiedzieliśmy, co będziemy mogli znaleźć – powiedział Peter Ng, ekspert od krabów i szef Muzeum Historii Naturalnej Lee Kong Chian w NUS. – Odkrycie gatunków zupełnie nowych dla nauki mówi nam, że w tej części Indonezji dzieją się rzeczy, o których do tej pory nie mieliśmy pojęcia – powiedział Ng, który był współprowadzącym wyprawę.

Ogromne stworzenie, które zespół porównał do kasku Dartha Vadera, jest jednym z niezliczonych niezwykłych gatunków znalezionych podczas wyprawy SJADAT na indonezyjską wyspę Jawę. Naukowcy odkryli także nowy rodzaj pustelnika, błyszczącą krewetkę i kraba z rozmytymi kolcami. W postach na Instagramie naukowcy zaangażowani w misję stwierdzili, że członkowie wyprawy nie mogli ukryć podniecenia, gdy w końcu go zobaczyli nowe gatunki morskich stworzeń. Zespół miał nadzieję je znaleźć, ale badacze mieli również świadomość, że misja może zakończyć się niepowodzeniem.