Macronowie w ogniu krytyki z powodu zakupów. Ile wydali na talerze?

Pierwsza para Francji uznała, że historyczna zastawa, jaką dysponuje, jest za mało nowoczesna. Macronowie postanowili więc wybrać coś, co „lepiej pasuje do współczesnych czasów” , jak wyjaśnia Pałac Elizejski. Tym „lepiej pasującym” okazał się liczący 1200 talerzy zestaw zaprojektowany przez Evariste'a Richera z Manufacture de Sèvres. Jego rodzina dostarcza porcelanę do pałacu prezydenckiego od 1848 roku.

Francuzi kwestionują zarówno zasadność zakupu, jak i jego wartość. „Journal du Dimanche” podaje, że oficjalna cena to 50 tys. euro. Satyryczny tygodnik „Le Canard” twierdzi jednak, że mogło to być nawet 10-krotnie więcej. Jego wyliczenia oparte były na cenie katalogowej pojedynczego talerza, która wynosi od 400 do 500 euro. Eskpert ds. ceramiki Romane Sarfati w rozmowie z magazynem stwierdził jednak, że ze względu na hurtowy zakup, cena raczej powinna by niższa. Niezależnie od tego krytycy Macronów wskazują, że to niepotrzebna rozrzutność w czasach, gdy prezydent namawia Francuzów do zaciśnięcia pasa.

„The Guardian” podkreśla, że doniesienia o zakupach pojawiły się w czasie, gdy rzeczniczka prezydenta Sibeth Ndiaye zamieściła nagranie, na którym Marcon mówi o „szalonych ilościach gotówki” , które jego kraj przeznacza na opiekę społeczną. – Wywalamy ogromną ilość pieniędzy na minimalne świadczenia socjalne, a ludzie wciąż są biedni – mówił w Montpellier Marcon. – Ludzie, którzy rodzą się biedni, pozostają biedni. Musimy zrobić coś, co pozwoli ludziom wydobyć się z tego stanu – podkreślał.

